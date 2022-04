Το ενδεχόμενο να κόψει η Ρωσία και στην Ελλάδα το φυσικό αέριο άφησε ανοιχτό, λόγω συγκυρίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Ο κ. Οικονόμου, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, τόνισε πάντως πως «είμαστε από καιρό προετοιμασμένοι ν’ αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανή εξέλιξη».

Και υπογράμμισε πως, για τη χώρα μας, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιο θέμα ασφάλειας στον εφοδιασμό. Υπάρχει ομαλή ροή εφοδιασμού.

«Η χώρα έχει συμβόλαια προμήθειας – και το Δημόσιο και οι ιδιώτες – με την Gazprom, που λήγουν στο τέλος του 2026. Είναι αρκετά πιο μακροχρόνια τα συμβόλαιά μας, δηλαδή, από εκείνα των χωρών που παρατηρήθηκε το πρόβλημα», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας όμως ότι «κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι διαδικασίες που ίσχυαν σε ομαλές περιόδους, θα εξακολουθούν να ισχύουν και τώρα».

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί το προηγούμενο διάστημα εναλλακτικές, που έχουν να κάνουν με διάφορες πηγές τροφοδοσίας. «Πρώτα απ’ όλα», ανέφερε, «τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των εγκαταστάσεων στη Ρεβυθούσα. Πήγε εκεί πρόσφατα ο πρωθυπουργός και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δεύτερον, την αύξηση της προμήθειας LNG. Ήδη οι πάροχοι, ο μεγαλύτερος, η ΔΕΠΑ, αλλά και οι υπόλοιποι πάροχοι, όσο πληθαίνουν οι πιθανότητες να έχουμε προβλήματα, διερευνούν κάθε δυνατότητα».

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως «είμαστε συντονισμένοι πλήρως με τους εταίρους μας σ’ αυτόν τον εκβιασμό, σ’ αυτήν την πίεση που ασκεί η ρωσική πλευρά».

Και εξήγησε πως «όταν πρωτοδιατύπωσε την απειλή ο πρόεδρος Πούτιν, το υπουργείο Ενέργειας, η ΔΕΠΑ, έχουν επεξεργαστεί όλα τα εναλλακτικά σενάρια για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Περιλαμβάνει την πλήρη αξιοποίηση και ενεργοποίηση της Ρεβυθούσας, τα φορτία LNG, την παραγωγής ρεύματος από μονάδες που έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με ντίζελ, την αύξηση των εφεδρειών του λιγνίτη».

Στην παρούσα φάση, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και δεν διαφαίνεται κάτι που θα μας οδηγήσει σε ελλείψεις στην αγορά. Λαμβάνουμε τα μέτρα μας, όπως και αν εξελιχθούν τα πράγματα. Θα αντισταθμίσουμε την απώλεια που θα έχουμε από άλλες εναλλακτικές πηγές τόσο με LNG, όσο και με τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας».

Παράλληλα, σημείωσε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οποιαδήποτε διατάραξη στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα έχει και οικονομικές συνέπειες. Γι’ αυτό και έγκαιρα και γρήγορα λαμβάνουμε τα μέτρα μας, έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Από εκεί και πέρα, όμως, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι αυτά τα φαινόμενα είναι πρωτόγνωρα», όπως είπε.

Και υπογράμμισε πως «θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην φτάσουμε στο σημείο να περιορίσουμε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία και των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων».

Στη συνέχεια, μάλιστα, ο κ. Οικονόμου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι αν η Ρωσία μάς κόψει το φυσικό αέριο, ας πούμε στις 20 – 21/5, η χώρα έχει λάβει τα μέτρα της, έτσι ώστε να μην κατεβάσουμε τον διακόπτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατεβάσουμε τον διακόπτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να αιφνιδιαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή».

Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να μην διαταραχθεί ο εφοδιασμός «στο διηνεκές – όχι μόνο για έναν ή για δύο μήνες. Προσπαθούμε να έχουμε εναλλακτικές πηγές, έτσι ώστε να συνεχίσει κανονικά να λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως στους θερινούς μήνες για την τουριστική περίοδο, να μην έχουμε διακοπές και να μην έχουμε προβλήματα στη λειτουργία μας. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε», τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, η κυβέρνηση προχώρησε σε έκτακτη σύσκεψη για την ενέργεια και τα ζητήματα που έχουν προκύψει, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της ρωσικής αντίδρασης στις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε στη σύσκεψη για την ενεργειακή επάρκεια, μετά τις χθεσινές αποφάσεις της Gazprom να κλείσει τη στρόφιγγα σε Πολωνία και Βουλγαρία.

Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης, υπάρχει ενεργειακή επάρκεια και δεν αναμένεται να προκύψει διαταραχή στην προμήθεια της χώρας.

Οι επόμενες πληρωμές προς την Gazprom πρόκειται να γίνουν το τρίτο 10ημερο του Μαΐου.

«Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ενεργειακά ασφαλής», καθησυχάζει η κυβέρνηση,

Να σημειωθεί επίσης ότι από το Υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη ανακοινωθεί αναλυτικό σχέδιο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε οποιαδήποτε εξέλιξη.

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις παραδόσεις φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και την Πολωνία, επειδή οι δύο χώρες δεν πλήρωσαν σε ρούβλια.

Η Πολωνία και η Βουλγαρία είναι οι δύο πρώτες χώρες, στις οποίες διακόπτεται η παροχή ρωσικού φυσικού αερίου μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει απαιτήσει από χώρες, τις οποίες χαρακτηρίζει «μη φιλικές», να συμφωνήσουν στην εφαρμογή ενός σχεδίου, βάσει του οποίου θα πρέπει να ανοίξουν λογαριασμούς στην Gazprombank για τις πληρωμές του ρωσικού φυσικού αερίου, με την τελευταία να αναλαμβάνει τη μετατροπή του συναλλάγματος σε ρούβλια.

Η Πολωνία έχει επανειλημμένα ανακοινώσει ότι δεν θα πληρώσει σε ρούβλια το ρωσικό αέριο και δεν σκοπεύει να παρατείνει το συμβόλαιό της με την Gazprom, μετά τη λήξη του στο τέλος του έτους.

«Οι πληρωμές για την παράδοση αερίου μετά την 1η Απριλίου θα πρέπει να γίνονται σε ρούβλια, χρησιμοποιώντας νέα στοιχεία πληρωμών, για τα οποία οι συμβαλλόμενοι έχουν ενημερωθεί εγκαίρως», επισήμανε την Τετάρτη η Gazprom.

Η εταιρεία προειδοποίησε επίσης ότι η διαμετακόμιση μέσω Πολωνίας και Βουλγαρίας θα διακοπεί, σε περίπτωση παράνομης λήψης φυσικού αερίου από τους αγωγούς.

Παράλληλα, η Gazprom προειδοποίησε ότι θα διακοπεί το φυσικό αέριο και στη Γερμανία, την Ουγγαρία και την Σερβία, το οποίο διέρχεται μέσω της Πολωνίας και της Βουλγαρίας, σε περίπτωση μη εγκεκριμένης παρακράτησής του από την Βαρσοβία και την Σόφια.

«Η Βουλγαρία και η Πολωνία είναι χώρες διέλευσης. Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης παρακράτησης του ρωσικού φυσικού αερίου που διέρχεται προς τρίτες χώρες, οι διερχόμενες ποσότητες θα μειωθούν κατ’ αναλογία», τόνισε η Gazprom.

Η ανακοίνωση από τη Μόσχα ότι διακόπτει τις ροές φυσικού αερίου προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία ασκεί έντονες ανοδικές πιέσεις στις τιμές στην Ευρώπη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στην Ολλανδία σημείωσαν άνοδο έως και 24% στα 127,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το υψηλότερο επίπεδο από την 1η Απριλίου.

Από την πλευρά τής Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο διακοπής της ροής φυσικού αερίου και ετοιμάζει συντονισμένη απάντηση.

«Η ανακοίνωση της Gazprom αποτελεί μία νέα απόπειρα της Ρωσίας να μας εκβιάσει με το φυσικό αέριο. Είμαστε προετοιμασμένοι για το σενάριο αυτό. Προετοιμάζουμε την συντονισμένη ευρωπαϊκή μας απάντηση. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι είμαστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι προς τις πληττόμενες χώρες», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στο Twitter.

Gazprom’s announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.

We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.

Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022