Κλοπ: «Δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα από τη Σίτι»

Η Λίβερπουλ αύριο αντιμετωπίζει την Έβερτον στο τοπικό ντέρμπι του Μέρεσεϊσαϊντ για την 34η αγωνιστική της Premier League (24/2, 18:30), σε ένα ματς που η νίκη είναι μονόδρομος.

Ο Γιούργκεν Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι, με αφορμή τα καλά λόγια του Πεπ Γκουαρντιόλα για τους «ρεντς» και την αποθέωσε, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πεπ! Με όλα τα πράγματα που γνωρίζω σήμερα για το ποδόσφαιρο, μπορώ να πω ότι η Μάντσεστερ Σίτι είναι μία πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα και δεν ξέρω καλύτερη από εκείνη για να είμαι ειλικρινής.

Για να είμαι ειλικρινής είναι μία από τις καλύτερες στην ιστορία αν δεν είναι η κορυφαία. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση με κάποια πριν από 20 με 30 χρόνια.

Και ναι, είναι προφανές πως δεν απέχουμε πολύ αφού και οι παίκτες μου είναι πραγματικά καλοί. Το πόσο καλοί είμαστε όμως αυτό θα κριθεί αργότερα στη ζωή μας».

📺 Jurgen Klopp on Pep Guardiola naming Liverpool as one of the best teams in history:

«Thank you very much Pep! With all of the things I know about football today, they are [Man City], they are really, really, really good and I don’t know a better team to be honest.» 🔴 pic.twitter.com/9RX2S4z33V

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 22, 2022