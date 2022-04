Ξέρξης και …Μαζωνάκης στο φεστιβάλ των Καννών

Η μικρού μήκους ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου θα συμμετάσχει στην Εβδομάδα Κριτικής (Semaine de la Critique), όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Μια διεύρυνση της ελληνικής συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση του φεστιβάλ της Κυανής Ακτής, στο οποίο ως γνωστόν θα παιχτεί η τελευταία ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα «Dodo» αλλά και δύο ξένες κατά βάση παραγωγές που γυρίστηκαν στη χώρα μας: το «Crimes of the Future» του Καναδού Ντειβιντ Κρόνενμπεργκ με τους Βίγκο Μόρτενσεν και Λεά Σεντού και το «Triangle of Sadness» του Σουηδού Ρούμπεν Έστλουντ (και δεν πρέπει να ξεχνάμε την ταινία «Burning Days» σε σκηνοθεσία Εμίν Άλπες, κι αυτή με Έλληνα συμπαραγωγό, που διαγωνίζεται στο πρόγραμμα Un Certain Regard /Ένα κάπιο βλέμμα).

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ελληνική ταινία μικρού μήκους διεκδικεί βραβείο στην Εβδομάδα Κριτικής. Πέρυσι, η μικρού μήκους «Brutalia, εργάσιμες μέρες» του Μανώλη Μαυρή κέρδισε το βραβείο του σημαντικού αυτού παράλληλου προγράμματος του φεστιβάλ των Καννών.

Η εικαστική καλλιτέχνις και σκηνοθέτις Ε. Καλογηροπούλου έχει συνδέσει την κινηματογραφική της καριέρα με το φεστιβάλ των Καννών. Το 2020 η μικρού μήκους ταινίας της «Motorway 65» είχε συμμετάσχει στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ διεκδικώντας Χρυσό Φοίνικα και πέρσι, η «Cora», υπό ανάπτυξη μεγάλου μήκους κινηματογραφικό σχέδιο, ενταγμένο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, βραβεύτηκε στο L’ Atelier της Cinefondation των Καννών.

Η ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη» βασίζεται στο video-art «Ανήκω σε μένα» της Ε. Καλογηροπούλου. Το βλέμμα της, όπως στο «Motorway 65» έτσι και εδώ, είναι στραμμένο σε άκρες του ευρύτερου αστικού αθηναϊκού τοπίου και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος -στη θάλασσα όπου ο Ξέρξης έχασε τον στόλο του- που φαντάζει σαν δυστοπικό σκηνικό σημερινών αποξενωμένων ανθρώπων.

Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Curatorial direction: Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Το σενάριο είναι του Γιώργου Τελτζίδη, η διεύθυνση φωτογραφίας του Evan Μαραγκουδάκη, το μοντάζ του Γιώργου Ζαφείρη, η σκηνογραφία των Εβελίνα Δαρζέντα και Άννα Ζώτου. Η μουσική του Kid Moxie. Παραγωγή: Onnasis Culture.