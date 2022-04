Πούτιν: Τιμητική διάκριση στο τάγμα που κατηγορείται για σφαγές στη Μπούκα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απένειμε σήμερα έναν τιμητικό τίτλο για «ηρωισμό» στην 64η μηχανοκίνητη ταξιαρχία τυφεκιοφόρων, η οποία κατηγορείται από το Κίεβο ότι συμμετείχε σε σφαγές που διαπράχθηκαν στην Μπούκα, κοντά στο Κίεβο.

Ο Πούτιν υπέγραψε, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ένα διάταγμα με το οποίο απονέμεται ο «επίτιμος τίτλος Φρουράς» σε αυτή την ταξιαρχία λόγω του «ηρωισμού και της επιμονής, της αποφασιστικότητας και του θάρρους» των ανδρών της.

«Οι επιδέξιες και αποφασιστικές ενέργειες όλου του προσωπικού (της ταξιαρχίας) κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία αποτελούν πρότυπο εκτέλεσης στρατιωτικού καθήκοντος, θάρρους, αποφασιστικότητας και υψηλού επαγγελματισμού», έγραψε ο Πούτιν απευθυνόμενος σε στρατιώτες.

#BREAKING Putin honours brigade accused by Ukraine of atrocities in Bucha pic.twitter.com/xEDBR2dFwP

