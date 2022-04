Τη Ρωσία για χρήση βομβών φωσφόρου κατά της Ουκρανίας, κατήγγειλε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο της Εσθονίας.

«Οι Ρώσοι τα κάνουν όλα αυτά γιατί αισθάνονται ότι δεν θα τιμωρηθούν, εκμεταλλεύονται την θέση τους στην παγκόσμια οικονομία και την ισορροπία ασφάλειας, καθώς και τη θέση μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Εσθονία για τη στήριξή της και την υποδοχή Ουκρανών προσφύγων.

Να σημειώσουμε ότι σήμερα στο Κίεβο θα ταξιδέψουν οι πρόεδροι της Εσθονίας, της Πολωνίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

On our way to Kyiv, to a city that has suffered terribly due to Russian war since my last visit. Together with Presidents @AndrzejDuda, @GitanasNauseda & @valstsgriba we visit #Ukraine to show strong support to 🇺🇦 people, will meet dear friend President @ZelenskyyUa #SlavaUkraini pic.twitter.com/NPUqPize1R

— Alar Karis (@AlarKaris) April 13, 2022