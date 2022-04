Χαμός στη Μάντσεστερ Σίτι λίγο πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο! (vid)

Ανω – κάτω η Μάντσεστερ Σίτι, λίγες ώρες πριν τον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης (13/4, 22:00) για τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Φερναντίνιο, παρότι είχε στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από τη βρετανική ομάδα, αποφάσισε να αποχωρήσει από την Σίτι στο τέλος της φετινής σεζόν. Μάλιστα, ο έμπειρος χαφ ανακοίνωσε την απόφασή του, χωρίς να έχει ενημερώσει νωρίτερα τον Γκουαρντιόλα.

«Θέλω να παίζω. Θα επιστρέψω σίγουρα στη Βραζιλία. Το αποφάσισα μαζί με την οικογένειά μου, αφού αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Μια ανακοίνωση που ξάφνιασε τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, με τον Καταλανό τεχνικό να μένει στήλη άλατος όταν τον ενημέρωσαν οι δημοσιογράφοι για τις δηλώσεις του Βραζιλιάνου μέσου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το ματς με την Ατλέτικο στην Μαδρίτη.

«Μου μεταφέρατε τα νέα… Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκουαρντιόλα, μένοντας έκπληκτος με τον ποδοσφαιριστή του, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη Σίτι μετά από 9 χρόνια παρουσίας στους Πολίτες, χωρίς νωρίτερα να έχει ενημερώσει τον προπονητή του.

Δείτε την αντίδραση του Πεπ όταν ενημερώθηκε για τις δηλώσεις του Φερναντίνιο.

Pep Guardiola’s reaction to finding out Fernandinho is leaving the club at the end of the season. 🤣🤣 pic.twitter.com/YCcq5tvPzR

— Football Daily (@footballdaily) April 12, 2022