Λιθουανία: Έριξαν κόκκινη μπογιά στη λίμνη δίπλα από την πρεσβεία της Ρωσίας

Οι ακτιβιστές πήγαν στο βράδυ στην λίμνη που βρίσκεται δίπλα από την Ρωσική πρεσβεία στο Βίλνιους της Λιθουανίας και έριξαν μεγάλη ποσότητα από κόκκινη μπογιά.

Όταν ξημέρωσε η λίμνη είχε γίνει λες και δεν είχε νερό, αλλά αίμα. Η ομάδα των ακτιβιστών διαμαρτυρήθηκε με τον τρόπο αυτό για τις σφαγές των αμάχων από τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία.

Μάλιστα οι ακτιβιστές δεν έδρασαν μόνοι τους. Είχαν νωρίτερα έρθει σε συνεννόηση με τις αρχές της πόλης που τους έδωσε την άδεια να πλησιάσουν την πρεσβεία και να ρίξουν την μπογιά.

#Lithuania 🇱🇹

Small lake near Russian Embassy in Vilnius

The performance “Swimming Through” is a call for action in support of the Ukrainian people who are facing genocide committed by Russia. #Ačiū #Lietuva #Lithuania #Ukraine️ #stophatingrussians pic.twitter.com/voxeU832vl

