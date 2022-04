Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μίλησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου είπε ότι ο ρωσικός στρατός έχει προχωρήσει σε θηριωδίες. «Δεν υπάρχει έγκλημα που να μην το έχουν διαπράξει», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδειξε στο Συμβούλιο βίντεο με πολύ σκληρά πλάνα. Στο σύντομο βίντεο φαίνονταν απανθρακωμένα και ακρωτηριασμένα πτώματα, ακόμη και παιδιών, από το Ιρπίν, την Ντιμέρκα, τη Μαριούπολη και την Μπούκα.

Το βίντεο, που μπορείτε να δείτε παρακάτω, προκάλεσε αντιδράσεις, «αυτές οι εικόνες είναι φοβερές», είπε, για παράδειγμα, η πρέσβειρα της Βρετανίας Μπάρμπαρα Γούντγουορντ.

This was the video Zelensky showed to the UN: pic.twitter.com/wrAlqPC354

— spook (@spook_info) April 5, 2022