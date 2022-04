Μεγάλο σοκ για τους Νετς

Τις υπηρεσίες του Μπεν Σίμονς θα στερηθεί ο Στιβ Νας (και) στο play-in τουρνουά.

Ο Αυστραλός παίκτης δεν προλαβαίνει τόσο το υπόλοιπο της regular season του πρωταθλήματος, όσο και το play-in που θα κρίνει την παρουσία των Μπρούκλιν Νετς στα playoffs. Η είδηση έγινε γνωστή από τον Στιβ Νας, που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για το νέο πρόβλημα της ομάδας.

Η παρέα του Κέβιν Ντουράντ δίνει μεγάλη μάχη την εφετινή σεζόν, με τη μια… αναποδιά να διαδέχεται την άλλη. To Μπρούκλιν μετρά 40 νίκες και 38 ήττες και είναι στην δέκατη θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ ακριβώς το ίδιο ρεκόρ έχουν οι Χόρνετς.

Θυμίζουμε, πως την εφετινή αγωνιστική περίοδο, ο 25χρονος παίκτης δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό μετά και την επεισοδιακή του αποχώρηση από τη Φιλαδέλφεια και τους Σίξερς.

Nets coach Steve Nash says Ben Simmons will be out for the remainder of the regular season and play-in. pic.twitter.com/GBmwg0HCF0

— Yahoo Sports (@YahooSports) April 4, 2022