Forbes: Οι νέοι δισεκατομμυριούχοι του 2022

Η χρονιά αποδείχτηκε… δύσκολη για τους ανά τον κόσμο δισεκατομμυριούχους. Η ετήσια σχετική λίστα που καταρτίζει το περιοδικό Forbes ήταν… φτωχότερη κατά 87 ονόματα που είδαν τις περιουσίες τους να μειώνονται κατά 400 δισ. δολάρια σε σχέση με πέρυσι.

Παρόλ’αυτά και παρά τις νέες προκλήσεις που έφερε η πανδημία, οι κλυδωνισμοί στις αγορές και τελικά ο πόλεμος συνολικά 236 άτομα διεθνώς (από τον αριθμό ρεκόρ των 493, το 2021) κατάφεραν να αναβαθμιστούν και να χριστούν δισεκατομμυριούχοι την τελευταία χρονιά.

Τα νέα ονόματα της λίστας προέρχονται από 34 διαφορετικές χώρες, όμως τα σκήπτρα πήγαν στην Κίνα.

A total of 236 people became billionaires over the past year, here are the newcomers to the 2022 #ForbesBillionaires list https://t.co/ZRmhyZR0Uz pic.twitter.com/XqOGJeDmIV

— Forbes (@Forbes) April 5, 2022