Ακόμα και η Ελβετία λαμβάνει έκτακτα μέτρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και τον φόβο να υπάρξει κάποια πυρηνική επίθεση αν η σύγκρουση εκτραχυνθεί.

Μάλιστα, η χώρα της Κεντρικής Ευρώπης έδωσε εντολή να είναι έτοιμα για χρήση τα καταφύγια από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Τα συγκεκριμένα καταφύγια από τη δεκαετία του 1960 έχουν επανέλθει στο προσκήνιο. Βάσει νομοθεσίας «κάθε ένας από τα 9 εκατομμύρια των κατοίκων της χώρας έχει θέση σε ιδιωτικά ή δημόσια καταφύγια».

Στη Γενεύη αν ιδιοκτήτης κατοικίας αρνηθεί να κατασκευάσει καταφύγιο, πρέπει να πληρώσει 800 φράγκα το άτομο (780 ευρώ) φόρο για δημόσια θέση, ενώ η πόλη υστερεί σε καταφύγια με κάλυψη 75% ενώ το πανεθνικό ποσοστό αγγίζει το 100%.

Η Ελβετία δεν χρειάστηκε ποτέ να σημάνει συναγερμό για κάθοδο στα καταφύγια, ούτε ακόμη στο πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ.

Αντιμέτωπες με την ανησυχία του πληθυσμού, οι Αρχές δημοσιοποίησαν κατάλογο χώρων και υπενθύμισαν ότι τα νοικοκυριά πρέπει να έχουν εφόδια για τουλάχιστον μία εβδομάδα, ενώ οι κάτοικοι που δεν διαθέτουν ιδιωτικά καταφύγια ψάχνουν να βρουν τη θέση που τους έχει δοθεί σε ομαδικά καταφύγια.

«Οι άνθρωποι κατανοούν πως η Ουκρανία είναι πολύ κοντά», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρί Κλοντ Νοτ-Εκέρ, επικεφαλής της Υπηρεσίας πολιτικής και στρατιωτικής ασφάλειας του καντονιού Βαλέ.

Προκειμένου να αντισταθμίσει την έλλειψη καταφυγίων κάτω από τα σπίτια στο βουνό, το Βαλέ διαθέτει ομαδικά καταφύγια.

