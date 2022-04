Τσέλσι: Σχεδόν ένας χρόνος από την τελευταία φορά που διασύρθηκε με 4+ γκολ μέσα στο «σπίτι» της

Την πιο βαριά ήττα της σεζόν γνώρισε χθες στο Λονδίνο από την Μπρέντφορντ η Τσέλσι. Παρότι προηγήθηκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Τόμας Τούχελ δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά της ούτε δύο λεπτά και τελικά διασύρθηκε με 4-1 από την Μπρέντφορντ μέσα στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Μια ήττα που είναι μόλις η δεύτερη με 4+ γκολ για την Τσέλσι μέσα στην έδρα της από την ημέρα που ανέλαβε την ομάδα ο Τόμας Τούχελ. Και γενικότερα, μόλις η δεύτερη ήττα τέτοιας έκτασης τον τελευταίο χρόνο.

Σχεδόν δηλαδή… Διότι η Τσέλσι είχε ηττηθεί με 4+ γκολ στο «σπίτι» της πριν από 364 ημέρες. Πιο συγκεκριμένα, στις 2/3/2021 κόντρα στη Γουέστ Μπρομ. Και τότε οι Μπλε είχαν προηγηθεί νωρίς με τον Πούλισικ, ωστόσο η κόκκινη κάρτα του Τιάγκο Σίλβα είχε φέρει τα πάνω-κάτω, με αποτέλεσμα η Γουέστ Μπρομ να επικρατήσει με το «τρελό» 5-2.

Λίγες ημέρες αργότερα η Τσέλσι επικράτησε της Πόρτο με 2-0 στα προημιτελικά του Champions League και έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Chelsea have conceded 4+ goals at Stamford Bridge in the PL just twice in the last six seasons:

◉ 3rd April 2021

vs West Brom (⚽⚽⚽⚽⚽)

◉ 2nd April 2022

vs Brentford (⚽⚽⚽⚽)

They will be hoping to avoid a promoted team at the start of April in 2022/23. 😅

— Squawka (@Squawka) April 2, 2022