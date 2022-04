Κρεμλίνο: Καθησυχάζει ο Πεσκόφ για το φυσικό αέριο – Τι δήλωσε στους δημοσιογράφους

Μια δήλωση που δημιουργεί ελπίδες ότι δεν πρόκειται να κλιμακωθεί η κρίση ενέργειας μετά την απόφαση της Ρωσίας να ζητήσει να πληρώνεται σε ρούβλια το φυσικό αέριο από τις «μη φιλικές της χώρες» έκανε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Θυμίζουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε την Πέμπτη διάταγμα που ορίζει ότι οι αγοραστές πρέπει να πληρώνουν σε ρούβλια μέσω ρωσικών τραπεζικών λογαριασμών από την Παρασκευή.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τις μεταφορές που έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ οι πληρωμές για παραδόσεις μετά την 1η Απριλίου θα πρέπει να γίνουν το νωρίτερο στα μέσα Απριλίου.

Η χώρα προσπαθεί να στηρίξει το ρούβλι καθώς οι δυτικές κυρώσεις την πλήττουν.

«Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει επιβεβαίωση σε ρούβλια, τότε οι προμήθειες φυσικού αερίου θα διακοπούν από την 1η Απριλίου; Όχι, δεν ισχύει και δεν προκύπτει από το διάταγμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η ΕΕ, από τη δική της μεριά, δήλωσε ότι συνομιλεί με τις ενεργειακές εταιρείες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής του φυσικού αερίου.

Η Ντίτε Γιούουλ Γιόργκενσεν, γενική διευθύντρια της Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγραψε στο Twitter ότι η ΕΕ «συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη και τους διαχειριστές για την καθιέρωση μιας κοινής προσέγγισης σχετικά με τις πληρωμές σε νόμισμα για τις συμβάσεις φυσικού αερίου με τη Ρωσία».

