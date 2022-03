Νέα Καληδονία: Σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της Νέας Καληδονίας, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:44 τοπική ώρα (08:44 ώρα Ελλάδας) σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, 279 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ταντίν.

Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι νοτιοανατολικά των νησιών Λουαγιοτέ.

🔴BREAKING NEWS!: 🌊 There are #tsunami threat in #Vanuatu according to information from the #PTWC, stay away from the coast and follow the recommendations of local authorities.

The people of #NewCaledonia should be attentive to information from the competent authorities.#EQVT. pic.twitter.com/P5o4G0maPH

— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) March 31, 2022