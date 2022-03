Αυτή είναι η επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ

Αντίστροφα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ έχει ξεκινήσει να μετράει ο ποδοσφαιρικός πλανήτης.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή απομένουν 236 ημέρες για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, την ώρα που ήδη έχουν ξεκινήσει να βγαίνει στη φόρα ο εξοπλισμός της διοργάνωσης.

Με μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Adidas η οποία είναι ο επίσημος χορηγός της διοργάνωσης, γνωστοποίησε την επίσημη μπάλα του θεσμού. Μάλιστα οι πρώτες εντυπώσεις μέχρι στιγμής στα social media είναι θετικές.

32 teams. 1 ball to make their dreams possible.​

Introducing Al Rihla, the Official World Cup 2022 Match Ball.​

Your journey starts now. ​

Exclusively available at adidas online and retail stores until April 12th. pic.twitter.com/uMys1dorIZ

— adidas Football (@adidasfootball) March 30, 2022