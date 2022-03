Η Ελλάδα, με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, εκφράζει την ανησυχία της για τα τελευταία ένοπλα επεισόδια και την προώθηση στρατιωτικών μονάδων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Επίσης, καλεί να σταματήσουν αμέσως αυτές οι πράξεις, οι μονάδες να αποσυρθούν στις αρχικές τους θέσεις και να γίνει σεβαστή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 9ης Νοεμβρίου του 2020.

#Greece expresses its concern over the latest armed incidents and advance of military units in #NagornoKarabakh. We call for these acts to cease immediately, units to withdraw to their starting positions & respect the ceasefire agreement of November 9, 2020

