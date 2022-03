Συνεχίζεται για 32η ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες θανάτους, πολιτών και στρατιωτών, πάνω από τρία εκατομμύρια πρόσφυγες και κατεστραμμένες περιοχές από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες.

Ανάμεσα στους νεκρούς, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, είναι και 139 παιδιά. Πάνω από 205 έχουν, επίσης, τραυματιστεί. Τα περισσότερα παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στο Κίεβο, στο Ντόνετσκ, στο Τσερνίχιβ, στο Μικολάιβ, στο Λουγκάνσκ, στη Ζαπορίζια, στη Χερσώνα, στο Ζιτόμιρ και στο Σούμι.

The majority of the childhood casualties occurred in the Kyiv, Donetsk, Chernihiv, Mykolaiv, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, Zhytomyr and Sumy oblasts.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 27, 2022