Ρωσία: Ο ιδιοκτήτης της Σπαρτάκ Μόσχας έχασε το 99% της περιουσίας του, λόγω των κυρώσεων

Μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας και των αποκαλούμενων «ολιγαρχών» της χώρας, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τα περιουσιακά στοιχεία του Λεονίντ Φεντούν, ιδιοκτήτη της Σπαρτάκ Μόσχας, δεσμεύτηκαν.

Ο διάσημος ρώσος ολιγάρχης έμεινε έτσι χωρίς το 99% της περιουσίας του, με αποτέλεσμα η ομάδα του να βγαίνει τώρα στο «σφυρί».

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο Φεντούν ήταν ένας από τους λίγους ολιγάρχες που αντιτάχθηκαν δημόσια στις κινήσεις του ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Τον καλούμε να τερματίσει αυτή την ένοπλη σύγκρουση. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα. Υποστηρίζουμε την παγκόσμια ειρήνη και την επίλυση συγκρούσεων μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας», είχε δηλώσει πρόσφατα.

«Ο Φεντούν βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Έχασε το 99% των περιουσιακών του στοιχείων. Η κατάσταση τον έχει ‘χτυπήσει’ πολύ οικονομικά. Λόγω κυρώσεων, αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλα προβλήματα με τη Σπαρτάκ Μόσχας και την Κράσνονταρ», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

#Spartak owner Leonid #Fedun said that he lost 99% of his fortune.

He spoke about the difficult situation at the executive committee of the #Russian Football Union. pic.twitter.com/Z2KF1EyiJU

— NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2022