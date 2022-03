Ουκρανία: Ρωσικά πυρά σε ερευνητική πυρηνική εγκατάσταση

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ανοίξει πυρ σε ερευνητική πυρηνική εγκατάσταση στην πόλη Χάρκοβο, ανέφερε το κοινοβούλιο της Ουκρανίας σε ανάρτηση στο Twitter το βράδυ του Σαββάτου.

«Είναι αδύνατο να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή η έκταση της ζημιάς λόγω των εχθροπραξιών που δεν σταματούν στην περιοχή της πυρηνικής εγκατάστασης», φέρεται να ανακοίνωσε η Κρατική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικών της Ουκρανίας, σύμφωνα με την εν λόγω ανάρτηση.

❗❗❗ WARNING

Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv

“It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation,” — State Nuclear Regulatory Inspectorate.

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 26, 2022