Τσερνίγκοφ: Δεκάδες τραυματίες έχουν εγκλωβιστεί στην πόλη – Ανάμεσά τους τρία παιδιά

Ο δήμαρχος της πόλης Τσερνίγκοφ στη βόρεια Ουκρανία είπε ότι 44 βαριά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, δεν μπορούν να μεταφερθούν σε ασφαλέστερες περιοχές για θεραπεία καθώς η πόλη έχει αποκοπεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η πόλη, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, είναι ουσιαστικά περικυκλωμένη, δήλωσαν τοπικές αρχές και προειδοποίησαν ότι έχει καταστεί αδύνατο να απομακρυνθούν οι άμαχοι ή να φθάσει στην πόλη ανθρωπιστική βοήθεια καθώς μια γέφυρα, η οποία συνδέει την πόλη με την πρωτεύουσα της Ουκρανίας προς τον νότο έχει καταστραφεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Children among 44 severely wounded people trapped in Ukraine’s Chernihiv city, mayor says https://t.co/GIw7m4z0Wo pic.twitter.com/xoE8oXfQy8

— Reuters (@Reuters) March 26, 2022