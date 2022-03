Πέθανε η Μαντλίν Ολμπράιτ, η πρώτη γυναίκα υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η οποία συνέβαλε στην άσκηση της δυτικής εξωτερικής πολιτικής μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ήταν 84 ετών.

#BREAKING Former US top diplomat Madeleine Albright dead at 84: family pic.twitter.com/YShTEDut2j

Η Ολμπράιτ υπήρξε κεντρική φιγούρα στην κυβέρνηση του προέδρου Μπιλ Κλίντον, υπηρετώντας πρώτα ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη προτού γίνει η κορυφαία διπλωμάτης της χώρας κατά τη δεύτερη θητεία του.

Σύμφωνα με το CNN, υπερασπίστηκε την επέκταση του ΝΑΤΟ, πίεσε για την παρέμβαση της συμμαχίας στα Βαλκάνια για να σταματήσει τις γενοκτονίες και τις εθνοκαθάρσεις, προσπάθησε να μειώσει την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και υπερασπίστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο.

Υπήρξε το πρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ κατά τη δεκαετία μεταξύ του τέλους του Ψυχρού Πολέμου και του πολέμου κατά της τρομοκρατίας που πυροδότησαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μια εποχή που προαναγγέλθηκε από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους ως «νέα τάξη πραγμάτων».

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9

— Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022