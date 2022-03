Επικοινωνία Ζελένσκι με Μίλα Κούνις- Άστον Κούτσερ

Επικοινωνία με την Μίλα Κούνις και τον Άστον Κούτσερ είχε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Οι δύο ηθοποιοί – που είχαν θέσει ως στόχο τα 30 εκατ.- έχουν ανακοινώσει ότι οι ίδιοι θα δώσουν 3 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν τον κόσμο που πλήττεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ δημιούργησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία μια σελίδα στο GoFundMe και μέχρι πρότινος είχε ήδη δεχθεί 69.500 δωρεές, με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 34.826.000 δολάρια.

Το ζευγάρι των ηθοποιών- που είχαν θέσει ως στόχο τα 30 εκατ.- έχει ανακοινώσει ότι οι ίδιοι θα δώσουν 3 εκατομμύρια δολάρια. Το ζευγάρι επίσης προέτρεψε το κοινό να μην σταματήσει τις δωρεές, επειδή επετεύχθη ο αρχικός στόχος των 30 εκατ. δολαρίων και τους παρέπεμψε στις πλατφόρμες Flexport.org και Airbnb.org, προκειμένου να προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια στους Ουκρανούς, τονίζοντας πως κάθε τους δολάριο θα αντιμετωπιστεί με τον απαιτούμενο σεβασμό.

Σημειώνεται ότι η Μίλα Κούνις γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουκρανία και μετακόμισε στις ΗΠΑ σε ηλικία επτά ετών με την οικογένειά της.

“Ashton Kutcher and Chernivtsi-born Mila Kunis were among the first to respond to our grief and have already raised $35 million to help refugees from Ukraine. Impressed by how deep they are in the subject and how serious they are. A real role model,” Zelenskyy#Ukraine #Russia pic.twitter.com/HJOtJp6eJ9

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) March 20, 2022