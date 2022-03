Σε μια ιδιαιτέρως κακή στιγμή για τη Boeing έρχεται το δυστύχημα με τη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους της εταιρείας China Eastern Airlines με 132 επιβαίνοντες. Η Boeign ετοιμαζόταν να επαναφέρει στην κινεζική αγορά -σε εμπορικές πτήσεις- το μοντέλο 737 Max.

Η Κίνα ήταν η πρώτη μεγάλη αεροπορική αγορά που καθήλωσε το Max πριν από τρία χρόνια, μετά τη δεύτερη θανατηφόρα συντριβή αεροσκάφους που στοίχισε τη ζωή σε 346 άτομα συνολικά.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η Boeing είχε στείλει ένα Max στο κέντρο παράδοσης στο Zhoushan της Κίνας, για πρώτη φορά από τότε που το μοντέλο έλαβε εκ νέου πιστοποίηση.

Η αγορά είναι τόσο μεγάλη που το σχέδιο της Boeing για περαιτέρω αύξηση της παραγωγής εξαρτάται από την επανέναρξη των παραδόσεων στην Κίνα.

We are following multiple unconfirmed reports about a possible accident involving China Eastern Airlines flight #MU5735 a Boeing 737-89P (B-1791) en route from Kunming to Guanghzou, China. pic.twitter.com/d8MhU7mZPv

