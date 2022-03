Ο Λεβαντόφσκι ισοφάρισε θρυλικό ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ

Η Μπάγερν «πάτησε» την Ουνιόν Βερολίνου στο Μόναχο με 4-0 και αύξησε τη διαφορά της από τη δεύτερη Μπορούσια Ντόρτμουντ στους 7 βαθμούς.

Ο πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών των Βαυαρών ακόμη μια φορά, καθώς πέτυχε τα δύο από τα τέσσερα γκολ της ομάδας του.

Έτσι έφθασε τα 31 τέρματα σε 27 συμμετοχές την τρέχουσα σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας για πέμπτη σεζόν στην καριέρα του τα 30 γκολ στην Bundesliga.

Ο Γκερντ Μίλερ είναι ο μόνος που είχε πετύχει αυτό το σπουδαίο κατόρθωμα στο παρελθόν, όμως ο Λεβαντόφσκι ισοφάρισε το σχετικό ρεκόρ του.

Τα γκολ του πολωνού στράικερ των Βαυαρών:

14/15: 17 γκολ σε 31 συμμετοχές

15/16: 30 γκολ σε 32 συμμετοχές

16/17: 30 γκολ σε 33 συμμετοχές

17/18: 29 γκολ σε 30 συμμετοχές

18/19: 22 γκολ σε 33 συμμετοχές

19/20: 34 γκολ σε 31 συμμετοχές

20/21: 41 γκολ σε 29 συμμετοχές

21/22: 31 γκολ σε 27 συμμετοχές

