Tο «Σπίτι από θραύσματα» (A House Made of Splinters) του Σάιμον Λέρενγκ Βίλμοντ, μια συμπαραγωγή Δανίας- Φινλανδίας -Σουηδίας-Ουκρανίας είναι η ταινία που κέρδισε το ανώτατο βραβείο του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη, τον «Χρυσό Αλέξανδρο» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12.000€. Μια θέση πιο κάτω, το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής (αυτό συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€), απονεμήθηκε στο «Νεαρός Πλάτων» (Young Plato) των Νεάσα Νι Χίαναν και Ντέκλαν ΜακΓκραθ μια συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου -Ιρλανδίας -Γαλλίας -Βελγίου.

Πρόκειται για δύο βαθιά συγκινητικές και πολυσύνθετες ταινίες που, «με πολλούς τρόπους, νιώσαμε πως συμπληρώνουν η μία την άλλη και που αξίζει να τις δει κανείς και τις δυο» όπως αναφέρθηκε στο σκεπτικό της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελούμενης φέτος από τους Λάιλα Πακάλνινα, σκηνοθέτιδα και σεναριογράφο, Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ, σκηνοθέτη και Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο, σκηνοθέτη – Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό «ο Χρυσός Αλέξανδρος δόθηκε σε μια «αξέχαστη ταινία που ρίχνει φως στο βάρος που επωμίζονται τα παιδιά για τις φρίκες και τα σφάλματα που διαπράττει ο κόσμος των ενηλίκων, οι οποίοι θα έπρεπε κανονικά να τους προσφέρουν φροντίδα» και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής κέρδισε μια ταινία «που δεν μπορεί παρά να μας ξυπνήσει την ελπίδα για τις επόμενες γενιές και την ικανότητά τους να κάνουν τον κόσμο μας πιο όμορφο.»

Τα υπόλοιπα βραβεία διαγωνιστικών τμημάτων έχουν ως εξής:

Newcomers: «Χρυσός Αλέξανδρος – Δημήτρης Εϊπίδης», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Γη από χρυσάφι» (Golden Land ±της Ίνκα Ακτέ (συμπαραγωγή Φινλανδίας-Σουηδίας-Νορβηγίας) και το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000€, κέρδισε το «Οι οδηγοί του διαβόλου» (The Devil’s Drivers) των Ντάνιελ Καρσέντι και Μοχάμεντ Αμπουγκέθ (συμπαραγωγή Κατάρ- Γαλλίας- Λιβάνου-Γερμανίας)

Film Forward: Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος – >>Film Forward», που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 6.000€, απονεμήθηκε στη «Νύφη» (The Bride) των Σαμίρα Γκουαντανιουόλο – Τιτσιάνο Ντόρια (Ιταλία) και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε εξ ημισείας στα «Αματέρ» (Amateur ) του Μαρτίν Γκουτιέρεθ (Ισπανία) και «Γράμμα στον Νικόλα» (Letter to Nikola) της Χαράς Καμιναρά (συμπαραγωγή Ελλάδας- Βελγίου).

Η γνώμη του κοινού

Πέντε βραβεία κοινού μοιράστηκαν τρεις ελληνικές και δύο ξένες ταινίες. Για διεθνή ταινία άνω των 50’ το Βραβείο Κοινού Fischer κέρδισε το καναδέζικο «Παντοτινή Άνοιξη» (Eternal Spring) του Τζέισον Λόφτους και για διεθνή ταινία διάρκειας έως 50’ τοισπανικό «Πάρε με εκεί όπου υπάρχει ζωή: γράμμα στον πατέρα μου» (Τake Me Where There Is Life: A Letter to My Father » της Κάρμεν λα Γριέγα. Καλύτερη για το κοινό ελληνική ταινία άνω των 50’ είναι το ντοκιμαντέρ «Σπασμένος ήχος» του Φοίβου Κοντογιάννη, ελληνική ταινία διάρκειας έως 50′ το «Iodine – Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ορφέα Περετζή και ελληνική ταινία που προβάλλεται διαδικτυακά στις ενότητες Πλατφόρμα και Από οθόνη σε Οθόνη, το «+1» του Αργύρη Λιάπη.

Να σημειωθεί τέλος ότι το «Σπίτι από θραύσματα» κέρδισε και το βραβείο της κριτικής επιτροπής της FIPRESCI (Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) που από ελληνικής πλευράς εκπροσωπούσε ο Νίκος Αλέτρας.