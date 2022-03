Ο πόντος που έστειλε στον τελικό τη Σάκκαρη και η φοβερή αντίδραση

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε μια φοβερή εμφάνιση, επικράτησε της Πάουλα Μπαντόσα (Νο7 στην παγκόσμια κατάταξη) με 2-1 και προκρίθηκε στον τελικό του Indian Wells.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ξέσπασε λίγο μετά τον τελευταίο πόντο του παιχνιδιού με την Μπαντόσα.

Δείτε τον πόντο που έστειλε στον τελικό του Indian Wells τη Μαρία Σάκκαρη, αλλά και την απίστευτη αντίδραση της.

