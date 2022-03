Αντετοκούνμπο: Eμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με μπλούζα που είχε εδάφιο από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακόμη μια φορά πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη κόντρα στους Κινγκς με 135-126, σημειώνοντας 36 πόντους με double-double.

Βέβαια, ακόμη μια φορά τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του, καθώς στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε με ένα μπλουζάκι που έχει επάνω του γραμμένο ένα εδάφιο από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης φορούσε μια μπλούζα που έγραφε «Giannis 3:16», σε μια ξεκάθαρη αναφορά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όπου αναγράφεται το εξής: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του Υιό για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια».

Δείτε εδώ το σχετικό στιγμιότυπο:

«I don’t usually drink but I’ll take a sip.» 🤣 pic.twitter.com/iJpagMLnBy

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 17, 2022