Άλλη μια ενθαρρυντική δήλωση για το τέλος της φρίκης του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή τη φορά από τον Ντμίτρι Πεσκόφ, το μεσημέρι της Τετάρτης. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, αν η Ουκρανία γίνει ένα αποστρατιωτικοποιημένο κράτος, όπως η Αυστρία, τότε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει δεκτό ως συμβιβασμός.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι: «Αυτή είναι μια παραλλαγή που συζητείται επί του παρόντος και η οποία θα μπορούσε πραγματικά να θεωρηθεί ως συμβιβασμός».

Οι όροι της αποστρατικοποίησης από τη μεριά της Ρωσίας δεν είναι ακόμη σαφείς, αλλά φαίνεται να επισημαίνεται ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διατηρήσει ουδέτερο καθεστώς.

Η χώρα θα εξακολουθούσε να έχει τις δικές της Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Αυστρία έχει δικό της στρατό, αλλά δεσμεύεται σε ουδετερότητα από τη Συνθήκη του 1955 και το Σύνταγμά της, το οποίο απαγορεύει την είσοδο σε στρατιωτικές συμμαχίες και τη δημιουργία ξένων στρατιωτικών βάσεων στο αυστριακό έδαφος.

Αν υπάρξει μια παρόμοια ρύθμιση, είναι απίθανο η Ουκρανία να μπορέσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Άλλωστε, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ουσιαστικά παραιτηθεί από αυτή την προοπτική με βάση τις τελευταίες δηλώσεις του.

Η Ουκρανία είχε πάρει την υπόσχεση του ΝΑΤΟ ήδη από το 2008 ότι μια μέρα θα γινόταν μέλος της συμμαχίας. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο και αυτή είναι μια από τις αιτίες για την εισβολή της.

Ανάρτηση για το ζήτημα της ουδετερότητας και τη θέση της Ουκρανίας έκανε και ο Ουκρανός διαπραγματευτής, Μιχάιλο Ποντόλιακ. Όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω, ο Ποντόλιακ αναφέρεται και στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας.

🇺🇦 model of security guarantees is on the negotiating table. What does this mean? A rigid agreement with a number of guarantor states undertaking clear legal obligations to actively prevent attacks on 🇺🇦.

Details: https://t.co/8AG67TH6VO

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022