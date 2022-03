Εκρήξεις ακούγονται από νωρίς σήμερα το πρωί Τετάρτη στο Κίεβο, με τις σειρήνες να ακούγονται συνεχώς στα προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας στην 21η μέρα του πολέμου στην Ουκρανία μετά την ρωσική εισβολή.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες στο κάδρο των βομβαρδισμών έχει μπει και η Οδησσός τις τελευταίες ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι τις δύο τελευταίες ημέρες στόχος έχουν γίνει κατοικημένες περιοχές, με πυραύλους να χτυπούν πολυκατοικίες. Από χθες το βράδυ η πόλη είναι σε απαγόρευση κυκλοφορίας η οποία ισχύει μέχρι το πρωί αύριο, Πέμπτη.

«Οι Ρώσοι κατακτητές άρχισαν να βομβαρδίζουν τις ουκρανικές ακτές στην περιοχή της Οδησσού από τα πλοία», δήλωσε τη νύχτα ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών, Αντόν Γκεραστσένκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές, σε δύο περιοχές δυτικά της πόλης έγινε ρίψη 90 τουλάχιστον οβίδων, ενώ βομβαρδισμοί σημειώθηκαν από αέρα και θάλασσα. Το Kyiv Independent αναφέρει επίσης ότι ρωσικά πολεμικά πλοία βομβάρδισαν τις ουκρανικές ακτές στην περιφέρεια της Οδησσού.

⚡️Air raid alerts in several major cities and oblasts.

Sirens have been activated in Cherkasy, Dnipro, Lviv, Kyiv, Ivano-Frankivsk, Odesa, Vinnytsia, Kirovohrad, and Khmelnytskyi Oblasts.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2022