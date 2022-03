Ως έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Σατζίντ Τζάβιντ τις επιθέσεις στα νοσοκομεία στην Ουκρανία.

Την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση ότι πέθανε μια έγκυος που είχε τραυματιστεί μετά τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, ο Βρετανός υπουργός Υγείας μίλησε για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Ουκρανίας μετά από 19 μέρες πολέμου.

Όταν ρωτήθηκε για το εάν είναι έγκλημα πολέμου ότι έγινε στη Μαριούπολη, ο Τζάβιντ απάντησε: «Ναι, νομίζω ότι είναι. Είναι μια φρικτή θηριωδία, είναι έγκλημα πολέμου, διότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν μπορείς να επιτίθεσαι σε εγκαταστάσεις υγείας και νοσοκομεία».

Health Secretary @sajidjavid tells @KayBurley that Russian attacks on hospitals in Ukraine «are war crimes», as a pregnant woman who was pictured after a maternity hospital was bombed has died along with her baby.https://t.co/X3flQUBL0r

