Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας από το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται υπό στενή πολιορκία από τις πρώτες μέρες του πολέμου.

Οι εικόνες που έχει δημοσιεύσει η Ναταλία Γκουμένιουκ, δημοσιογράφος, στο Twitter συγκλονίζουν, ενώ αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Northern Kharkiv. The shelling is coming from the Russian border, but also Russian positions nearby. Non stop fir 18 days. Some people are still live there pic.twitter.com/NGTdYTnKAR

— Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) March 13, 2022