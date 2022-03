Κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης δεν φαίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας που μαίνεται για τρίτη εβδομάδα. Πριν από λίγο σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη της πόλης Ρίβνε στα δυτικά της Ουκρανίας, στόχος αεροπορικής επιδρομής από τις ρωσικές δυνάμεις έγινε ο πύργος τηλεόρασης της πόλης.

Σύμφωνα με τον Βιτάλι Κοβάλ, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν .

Σε διαδικτυακή ανάρτησή του πρόσθεσε: «Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι κάτω από τα ερείπια».

9 dead and 9 injured: the consequences of hitting the #Rivne TV tower. #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine #NoFlyZoneUA pic.twitter.com/KplO5QVTek

Ukraine’s TV towers deserve an award for engineering. This is Rivne in Western Ukraine between Kyiv and the Polish border. Putin keeps trying to knock them out. @IntEngineering https://t.co/tye3xX2RhM pic.twitter.com/JV0xIj6Mjo

— Stephen Inoue (@Riptide360) March 14, 2022