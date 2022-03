Μεγάλες αντιδράσεις για Αμπράμοβιτς στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (vid)

Ήταν αναμενόμενο πως η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα συγκέντρωνε όλα τα… φώτα πάνω της. Ο λόγος φυσικά για το Τσέλσι – Νιούκαστλ. Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των «μπλε» μετά τις βαριές κυρώσεις που δέχτηκε ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι φίλαθλοι της Τσέλσι πάντως φαίνεται πως παραμένουν υπέρ του Ρώσου μεγιστάνα. Η πλειονότητα τουλάχιστον δείχνει να μη… γυρνάει την πλάτη της στον Αμπράμοβιτς ο οποίος δαπάνησε δισεκατομμύρια για την Τσέλσι σε αυτά τα 19 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα του Λονδίνου.

Το χαρακτηριστικό πανό «Roman Empire» παρέμεινε στη θέση του, ενώ αρκετοί φίλαθλοι φόρεσαν και μάσκες Αμπράμοβιτς, δείχνοντας έτσι τη στήριξη τους.

The Roman Abramovich banner remains in the stands at Stamford Bridge pic.twitter.com/LogVVWIU6s

