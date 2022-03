Ζελένσκι: Επικοινώνησε με τον Μπάιντεν – Τι του ζήτησε

Επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την 16η ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είχα μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Του έδωσα την εκτίμηση της κατάστασης στο πεδίο της μάχης, ενημερώθηκε για τα εγκλήματα της Ρωσίας κατά του άμαχου πληθυσμού. Συμφωνήσαμε για περαιτέρω βήματα για την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας και την αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Had a substantive conversation with @POTUS. Gave him the assessment of the situation on the battlefield, informed about the crimes of Russia against the civilian population. We agreed on further steps to support the defense of Ukraine and increase sanctions against Russia.

