Την ώρα που ο δρόμος της διπλωματίας δεν δείχνει να αποφέρει καρπούς και ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται αποφασισμένος να χτυπήσει το Κίεβο, μία νέα πτυχή του πολεμικού σκηνικού που μαίνεται στην Ουκρανία βγαίνει στο προσκήνιο, με Δύση και Ρωσία να αλληλοκατηγορούνται για ενδεχόμενες επιθέσεις με χημικά όπλα.

Ολα αυτά βέβαια τη στιγμή που οι άμαχοι πολίτες εξακολουθούν να υποφέρουν και όλες οι προσπάθειες για εκκένωση των μεγάλων πόλεων πέφτουν στο κενό.

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε την Πέμπτη πως φοβάται ότι η Ρωσία μπορεί να πραγματοποιήσει επιθέσεις με χημικά όπλα στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο δίκτυο Sky News, ο ίδιος υπογράμμισε πως εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο αυτό θα προερχόταν μέσα από το «εγχειρίδιο» (playbook) βάσει του οποίου η ρωσική πλευρά έχει κινηθεί και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν.

Σε ανάλογο πνεύμα, και η Ουάσιγκτον έκανε γνωστό πως αξιολογεί-εξετάζει την απειλή ρωσικών χημικών-βιολογικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, ενώ μια ημέρα νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, είχε υπογραμμίσει πως θα πρέπει η Δύση συνολικά να είναι σε επιφυλακή για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Όταν ρωτήθηκε αναφορικά με το ενδεχόμενο χρήσης χημικών όπλων από τη Ρωσία, ο διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αυτό είναι κάτι που αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μέρος του “εγχειρίδιο δράσης” της Ρωσίας». «Έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα εναντίον των πολιτών τους. Έχουν τουλάχιστον ενθαρρύνει τη χρήση τους στη Συρία και αλλού. Οπότε είναι κάτι που παίρνουμε πολύ σοβαρά» σημείωσε ο Μπερνς.

