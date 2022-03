Τραγωδία εκτυλίχθηκε περί τις 14:48 (τοπική ώρα, 22:48 ώρα Ελλάδας) μπροστά στο λύκειο Ιστ Χάι Σκούλ της Ντε Μόιν, στην Αιοβα (κεντρικές ΗΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της αστυνομίας (φωτογραφία, επάνω, Zach Boyden-Holmes/The Des Moines Register via AP), εξαιτίας ένοπλης επίθεσης.

Συνελήφθησαν «ύποπτοι»

Τρεις έφηβοι, τραυματισμένοι από σφαίρες, βρέθηκαν επιτόπου από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Το ένα από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του, τα άλλα δύο δέχονται ιατρικές φροντίδες, κατά την αστυνομία.

«Τα πυρά φαίνεται πως προήλθαν από διερχόμενο όχημα», προστίθεται στην ανακοίνωση. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε «υπόπτους», χωρίς προς το παρόν να έχει προχωρήσει στην απαγγελία κατηγοριών.

Το λύκειο, που αρχικά τέθηκε υπό αποκλεισμό, άνοιξε τις πόρτες του και οι μαθητές μπόρεσαν να το εγκαταλείψουν, ανέφερε μέσω Twitter η διεύθυνση δημόσιων σχολείων της πόλης.

Τα λεγόμενα mass shootings, οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν πάνω από τέσσερα θύματα κατά την ορολογία των αμερικανικών αρχών, αποτελούν αέναα επαναλαμβανόμενη μάστιγα στις ΗΠΑ: διαπράττονται σε σχολεία, σε σούπερ μάρκετ, σε χώρους εργασίας…

Μπαράζ επιθέσεων

Στις αρχές του Φεβρουαρίου, μαθητής σκοτώθηκε και συμμαθητής του τραυματίστηκε μπροστά σε σχολείο στη Μινεσότα. Την 30ή Νοεμβρίου, μαθητής λυκείου, ηλικίας 15 ετών, άνοιξε πυρ εναντίον συμμαθητών του αδιακρίτως, σκοτώνοντας τέσσερις και τραυματίζοντας άλλους έξι.

Το 2018, διαπράχθηκε μακελειό σε λύκειο στην Πάρκλαντ (Φλόριντα), όπου πρώην μαθητής άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, σκοτώνοντας 17 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους περίπου δεκαπέντε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, προκαλώντας σοκ στη χώρα και πυροδοτώντας μαζικές κινητοποιήσεις με κεντρικό αίτημα τον αυστηρότερο έλεγχο των πωλήσεων πυροβόλων όπλων.

Ομως στο Κογκρέσο, όπου το λόμπι των όπλων εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλη επιρροή, θεωρείται απίθανη οποιαδήποτε πρόοδος για το ζήτημα αυτό, παρά τις εκκλήσεις πολιτικών, του προέδρου Τζο Μπάιντεν συμπεριλαμβανομένου, να γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες για την εμπορική διάθεσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ