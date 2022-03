Έτοιμος για απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα Ουκρανός αξιωματούχος επισημαίνει ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας είναι έτοιμος για τετ-α-τετ με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα είπε συγκεκριμένα ότι ο «πρόεδρος μας δεν φοβάται τίποτα, μαζί και μια απευθείας συνάντηση με τον Πούτιν.

“Our president is not afraid of anything, including a direct meeting with Putin. If Putin is also not afraid, let him come to the meeting, let him sit down and talk.”#ukraine #StandWithUkraine️

