Εικόνες που «παγώνουν» το αίμα από τον βομβαρδισμό του Ιρπίν φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, το οποίο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο του πολέμου.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πολιορκούν το Κίεβο, βομβαρδίζοντας το Ιρπίν και το Χοστόμελ κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα. Το MEGA βρέθηκε στο Ιρπίν και οι εικόνες που κατέγραψε και μεταδίδει είναι ανατριχιαστικές.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι σκοτώθηκαν τρεις πολίτες, ανάμεσά τους δύο παιδιά, την ώρα που αποχωρούσαν από την περιοχή, με τους Ρώσους να επιτίθενται σε σημείο εκκένωσης στο Ιρπίν.

⚡️Media: Russian forces fire at civilians in Irpin, kill at least 3 civilians.

Russian troops deliberately targeted a bridge used by civilians to evacuate, according to media reports. At least 3 people were killed including 2 children.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022