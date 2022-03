Ουκρανία: Τραυματίες διαδηλωτές στη Νόβα Κακόβκα μετά από ρωσικά πυρά

Δύο χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν κατά της ρωσικής εισβολής στη Νόβα Κακόβκα, κοντά στη Χερσώνα που έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Σύμφωνα με αναφορές ουκρανικών και διεθνών ΜΜΕ υπάρχουν τουλάχιστον πέντε τραυματίες από ρωσικά πυρά.

Οι διαδηλωτές είχαν πολλές σημαίες της Ουκρανίας, ενώ ζητούσαν από τα ρωσικά στρατεύματα να αποχωρήσουν από την Ουκρανία.

🇺🇦 In the temporarily occupied Nova Kakhovka #Ukraine, a rally against the invaders began.

The whole city in the colors of the Ukrainian flag.

pic.twitter.com/Sz53Vyeq0G

— Ukraine News 🇺🇦 (@UkraineNews0) March 6, 2022