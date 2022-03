«Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν» λέει ο αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου του, Αντρίι Σιμπίγκα, με την είδηση να μεταδίδεται από τα ΜΜΕ στην Ουκρανία.

❗️Andriy Sibiga, Deputy Head of the Office of the President of #Ukraine, said that Volodymyr Zelenskyy is ready for direct negotiations with #Russian President Vladimir Putin

