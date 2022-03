Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει σήμερα στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) νέα επιχείρηση για την απομάκρυνση των αμάχων από την πόλη.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τις 10:00 ως τις 21:00, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σημειώνεται πως χτες οι κάτοικοι της Μαριούπολης έζησαν την πιο δύσκολή τους νύχτα καθώς η συμφωνηθείσα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας κατάπαυση του πυρός για την εκκένωση πόλεων και τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων έμειναν στα χαρτιά.

Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης, Σεργκέι Ορλόφ, δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τη Μόσχα, προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι από την πόλη, διήρκεσε «όχι περισσότερο από 30 λεπτά».

Μια πεντάωρη παύση υπό την επίβλεψη του Ερυθρού Σταυρού είχε συμφωνηθεί ώστε να επιτραπεί σε 200.000 πολίτες στη Μαριούπολη και 15.000 στη Βολνοβάκα, μια μικρότερη πόλη στα βόρεια, να φύγουν.

Ωστόσο, ο Ορλόφ είπε ότι η Μαριούπολη βρισκόταν υπό «συνεχείς βομβαρδισμούς» και πως λίγο μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός σχολεία, νηπιαγωγεία και λεωφορεία που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για την εκκένωση αμάχων δέχθηκαν επίθεση.

Ο Ορλόφ κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις για «γενοκτονία» και είπε ότι «φοβάται» να σκεφτεί τι θα συμβεί τώρα στους κατοίκους, καθώς η πόλη δεν έχει υποδομές ζωτικής σημασίας όπως νερό ή θέρμανση.

Ζήτησε περισσότερη στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τους βομβαρδισμούς στη Μαριούπολη, δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο δήμαρχος, Βαντίμ Μποϊτσένκο.

«Η πόλη βρίσκεται σε μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση πολιορκίας» επεσήμανε στην ουκρανική τηλεόραση. «Ο σφοδρός βομβαρδισμός οικιστικών συγκροτημάτων συνεχίζεται, τα αεροπλάνα ρίχνουν βόμβες σε κατοικημένες περιοχές».

