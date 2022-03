Μπορεί η Ουκρανία και η Ρωσία να συμφώνησαν σε τρίτο γύρο συνομιλιών και να υπάρχει μια ελπίδα για λιγότερους νεκρούς μετά από τη συμφωνία για τη δημιουργία των ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους αμάχους, όμως η νύχτα αναμένεται και πάλι να είναι δύσκολη για Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη και άλλες πόλεις και χωριά.

Όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, οι σειρήνες που προειδοποιούν για βομβαρδισμούς χτυπούσαν ασταμάτητα και αυτό το βράδυ.

❗️Sounds of air raids again heard in many regions of #Ukraine — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Άλλωστε, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν ακόμα και κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ανάμεσα στις αντιπροσωπείες του Κιέβου και της Μόσχας στη Λευκορωσία.

Σε ποιες περιοχές επιτέθηκαν οι Ρώσοι την όγδοη μέρα του πολέμου

Όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω χάρτη που παρουσιάζει το Sky News, το Κίεβο, το Τσερνίγκιφ, το Χάρκοβο και η Μαριούπολη ήταν τα σημεία όπου η ρωσική επίθεση ήταν εντονότερη.

Πώς εξελίσσεται η πολιορκία του Κιέβου

Σε άλλο χάρτη που παρουσιάζει το Sky News, αποτυπώνει πώς εξελίσσονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ρώσων στο Κίεβο.

Δείτε βίντεο από τον βομβαρδισμό στην Μποροντιάνκα κοντά στο Κίεβο

Drone footage shows the aftermath in Borodyanka, near Kyiv, after Ukraine claimed to have repelled a Russian attack. Several houses and buildings were completely destroyed ⤵️ 🔴 LIVE updates: https://t.co/fogvfiWd43 pic.twitter.com/3cwCfSQKkz — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 3, 2022



Οι ρωσικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιχειρήσεις τους για να πάρουν τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Οι Ρώσοι επιχείρησαν να σπάσουν ένα οδόφραγμα προς το εργοστάσιο που είχε ανεγερθεί από κατοίκους και στρατιώτες, δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γερασένκο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Ένας άλλος σύμβουλος, ο Βαντίμ Ντενισένκο, είπε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική με τους Ρώσους να εισέρχονται στην πόλη Ενερχοντάρ όπου ζουν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου.

Δείτε βίντεο

Zaporizhzhia Nuclear Power Plant footage shows tracer fire amid clashes with the Russian 🇷🇺 forces near facility in Enerhodar, Ukraine 🇺🇦 Video was posted by the nuclear power station, AES stands for atomic energy stationhttps://t.co/LBlLGmxJMx pic.twitter.com/hj6FS3tY4e — Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) March 3, 2022

Θυμίζουμε ότι η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

Νεκροί από βομβαρδισμούς στο Τσερνίγκιφ

Τουλάχιστον 22 νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας στην περιοχή Τσερνίγκιφ της Ουκρανίας, ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται. Δεν διευκρινίστηκε ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιοχής είπε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε δύο σχολεία και σε κατοικίες.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF — The New York Times (@nytimes) March 3, 2022

Επίσης, βόμβα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στην Οκτρίκα στην Ουκρανία έριξαν οι Ρώσοι, όπως καταγγέλλει η ουκρανική πλευρά. Μάλιστα, βίντεο με τις συνέπειες της επίθεσης έχει δημοσιευτεί στο Twitter.

Υπό διαρκή βομβαρδισμό η Μαριούπολη

Η Μαριούπολη παραμένει υπό συνεχή βομβαρδισμό, αναφέρουν οι ουκρανικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έκοψαν σκόπιμα τις σιδηροδρομικές συνδέσεις για να αποτρέψουν την εκκένωση αμάχων και δεν υπάρχει νερό ή παροχή ρεύματος, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Ερείπια το κέντρο στο Χάρκοβο

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, επίσης βρίσκεται υπό συνεχή βομβαρδισμό, με μεγάλο μέρος του κέντρου της να έχει μετατραπεί σε ερείπια. Δείτε βίντεο:

Shocking images of Russian bombing on Kharkiv last night. Ukraine needs No-Fly Zone immediately. pic.twitter.com/tEfAh1fhC3 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 3, 2022

Φόβος για άμεση επίθεση και στην Οδησσό

Η Ουκρανία φοβάται ότι επίκειται άμεση επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας. Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δημοσίευσε βίντεο, το οποίο δείχνει άντρες, γυναίκες και παιδιά να γεμίζουν σακιά με άμμο και να τα τοποθετούν γύρω από το λιμάνι της πόλης.

«Η ηρωική πόλη είναι έτοιμη να αποκρούσει τους Ρώσους κατακτητές. Έτοιμη να τους απωθήσει και στη θάλασσα και στη στεριά», αναφέρει το tweet του υπουργείο Άμυνας.

0️⃣3️⃣.0️⃣3️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

⚓️ Одеса-мама не любить коли їй роблять нерви! ⭐️ Місто-герой готове дати відсіч российским окупантам. ⚔️ Загарбнику готові дати відсіч і з моря, і з суходолу💪🏼 pic.twitter.com/ZQw8ildvjE — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 3, 2022

Πώς έχουν κυλήσει οι οκτώ πρώτες μέρες του πολέμου σε φωτογραφίες

Week one of Russia’s invasion of Ukraine by the #AFP ‘s photographers 📷 @AFPphoto pic.twitter.com/N5AOXjs3U2 — AFP Photo (@AFPphoto) March 3, 2022