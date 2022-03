Ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν πως πέντε άτομα σκοτώθηκαν στη ρωσική επίθεση στον τηλεοπτικό πύργο του Κιέβου.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε νωρίτερα πως ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν τηλεοπτικό πύργο στο Κίεβο, προκαλώντας τη διακοπή της εκπομπής καναλιών.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αποκάλεσε την Ρωσία βάρβαρη για την επίθεση στον πύργο που βρίσκεται κοντά σε μνημείο για τα θύματα του Μπάμπι Γιαρ, τόπος μιας από τις μεγαλύτερες σφαγές Εβραίων κατά τη διάρκεια του ναζιστικού Ολοκαυτώματος.

«Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις επιτέθηκαν στον πύργο της τηλεόρασης, κοντά στο μνημείο για τα θύματα του Μπάμπι Γιαρ ανέφερε στο Twitter. «Οι Ρώσοι εγκληματίες δεν σταματούν σε τίποτα, συνεχίζοντας τη βαρβαρότητά τους. Ρωσία = βάρβαροι».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, δύο πύραυλοι έπληξαν και πυρπόλησαν ένα κτίριο ακριβώς δίπλα στον πύργο της τηλεπικοινωνιών.

Όπως αναφέρεται, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν.

⚡️TV tower attack kills at least 5, injures 5.

According to the State Emergency Service of Ukraine, two missiles hit and set on fire a building right next to the TV tower. The fire has been extinguished.

