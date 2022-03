Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Σον Πεν εγκατέλειψε τη χώρα με τα πόδια

Ο Σον Πεν, ο οποίος βρισκόταν στην Ουκρανία τα γυρίσματα ντοκιμαντέρ σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κατάφερε να εγκαταλείψει τη χώρα με τα πόδια, αφού άφησε το αμάξι του στα πολωνικά σύνορα.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter μια φωτογραφία στην οποία περπατάει κρατώντας στο χέρι και στους ώμους τις αποσκευές του.

Στη λεζάντα γράφει: «Εγώ και δύο συνάδερφοι περπατήσαμε χιλιόμετρα μέχρι τα πολωνικά σύνορα αφού εγκαταλείψαμε το αμάξι στην πλευρά του δρόμου. Σχεδόν όλα τα αμάξια σε αυτή τη φωτογραφία «κουβαλούν» μόνο γυναίκες και παιδιά, τα περισσότερα χωρίς κάποιο ίχνος αποσκευής και το μόνο που έχει αξία (για εκείνους) είναι το αμάξι τους».

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022