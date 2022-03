Οι επιθέσεις του πυροβολικού της Ρωσίας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, συνιστά κρατική τρομοκρατία, δήλωσε ο oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι -εμμένοντας στα περί εγκλήματος πολέμου- και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να την αναγνωρίσει ως τέτοια.

«Η τρομοκρατία έχει στόχο να μας λυγίσει, να λυγίσει την αντίστασή μας» δηλώνει σε βίντεο με διάγγελμά του, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο περιγράφει το Κίεβο και το Χάρκοβο ως τους κύριους στόχους της Ρωσίας.

Είναι «έγκλημα πολέμου» υπογράμμισε αναφερόμενος στον βομβαρδισμό του Χάρκοβο από τις ρωσικές δυνάμεις, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άτομα.

Αναλυτικά η δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Ο πύραυλος στην κεντρική πλατεία του Χάρκοβου είναι ένας ανοιχτός, ακάλυπτος τρόμος. Μετά από τέτοια η Ρωσία είναι κράτος τρομοκρατίας. Κανείς δεν θα συγχωρήσει. Κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ».

Σημειώνεται πως το ενδεχόμενο να ξεκινήσει έρευνα για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Ρωσία στην Ουκρανία εξετάζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

«Υπάρχει εύλογη βάση να πιστεύουμε ότι τόσο φερόμενα εγκλήματα πολέμου όσο και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουν διαπραχθεί στην Ουκρανία» δήλωσε ο εισαγγελέας του ΔΠΔ.

«Πρόθεσή μου είναι αυτή η έρευνα να συμπεριλάβει επίσης τυχόν νέα φερόμενα εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας μου και τα οποία διαπράττονται από οποιοδήποτε μέρος της σύγκρουσης σε οποιοδήποτε μέρος του εδάφους της Ουκρανίας» πρόσθεσε.

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα πρέπει να λάβει την έγκριση του ΔΠΔ προκειμένου να αρχίσει την έρευνα για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως νέα επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις έλαβε χώρα στο Χάρκοβο το πρωί της Τρίτης. Η επίθεση φαίνεται να στοχεύει κυβερνητικά γραφεία στην Πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης.

Πλάνα τοπικής τηλεόρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτίριο, που σύμφωνα με το Kyiv Independent, πρόκειται για τη βάση της περιφερειακής κυβέρνησης, να πλήττεται πιθανότατα από πύραυλο. Το πλήγμα προκαλεί μια τεράστια έκρηξη που ανατινάζει τα παράθυρα και τα κοντινά αυτοκίνητα.

Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 1, 2022