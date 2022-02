Τουρκία: Επίθεση Τσαβούσογλου κατά Δένδια

Σε ανάρτηση στο twitter ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επιτίθεται κατά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών – τον οποίο, κατά τα άλλα, αποκαλεί «φίλο» του – για την κριτική που άσκησε ο Νίκος Δένδιας κατά της Τουρκίας, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν.

Μάλιστα, ο Τσαβούσογλου ανήρτησε και τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια στον λογαριασμό του: «Μόνο επιζήμιο θα είναι για την Τουρκία να επιχειρήσει να αξιοποιήσει καιροσκοπικά τη συγκυρία στην Ουκρανία και ενώ η παγκόσμια κοινή γνώμη είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη στο ζήτημα της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Δένδιας, ο Τσαβούσογλου απαντά: «Ενώ ο κόσμος είναι επικεντρωμένος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται στην #Ουκρανία, ο φίλος μου ο Νίκος επικεντρώνεται στο μοναδικό του χόμπι: Δυσφήμηση της Τουρκίας υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Τέτοια αφοσίωση και τόση προσπάθεια για τέτοιες ανοησίες. Τόσο λυπηρό!».

While the world is focused on the tragedy unfolding in #Ukraine, my friend Nikos 🇬🇷 is focused on his sole hobby: Defamation of Türkiye in any condition.

Such dedication and so much effort put on such nonsense. So sad! https://t.co/yqy5C3AmWh

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 26, 2022