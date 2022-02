Μάχες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων φέρεται να μαίνονται στην περιοχή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Τσερνόμπιλ, κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας.

Την πληροφορία μετέδωσε ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής προσπαθούν να καταλάβουν την πυρηνική εγκατάσταση του Τσερνόμπιλ. Οι υπερασπιστές μας δίνουν τη ζωή τους ώστε η τραγωδία του 1986 να μην επαναληφθεί», έγραψε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι πρόκειται «για κήρυξη πολέμου κατά ολόκληρης της Ευρώπης».

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

