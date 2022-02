Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί θυμίζει η κατάσταση που εξελίσσεται στην ανατολική Ουκρανία, καθώς η Μόσχα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναπτύξει στρατεύματα σε Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, μετά και την επίσημη έγκριση που πήρε ο Πούτιν από τη ρωσική Βουλή.

Το βράδυ της Τετάρτης, μάλιστα, το ουκρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα εκτός από τις δύο ανατολικές περιοχές, στις οποίες αυτό ισχύει από το 2014.

Είχε προηγηθεί πρόταση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ουκρανία, καθώς η χώρα ετοιμάζεται για πιθανή επίθεση μεγάλης κλίμακας από τη Ρωσία.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της 24ης Φεβρουαρίου και θα κρατήσει για 30 ημέρες, σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας, προτείνεται η απαγόρευση των μαζικών συγκεντρώσεων και οι απεργίες.

Παράλληλα, τονίζεται πως η κίνηση των εφέδρων θα περιοριστεί εντός της επικράτειας της χώρας, ενώ εξετάζεται και η επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα διενεργούνται έλεγχοι προσωπικών εγγράφων, θα απαγορεύεται η παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού που μπορεί να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση, ενώ επιβάλλονται ειδικοί κανόνες για τη χρήση των επικοινωνιών και τη μετάδοση πληροφοριών με ηλεκτρονικά δίκτυα.

⚡️BREAKING. Ukraine imposes State of Emergency. 1/2 👇🏻

The decree green-lights the following measures:

•document checks;

•ban on protests;

•evacuation of people from dangerous areas;

•ban on producing and spreading information that may “destabilize the situation”;

— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) February 23, 2022