Λονδίνο: Έκλεισαν προληπτικά τέσσερις γέφυρες λόγω ύποπτου αντικειμένου

H βρετανική αστυνομία απέκλεισε σήμερα γέφυρες στο κεντρικό Λονδίνο, ύστερα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Οι γέφυρες που έκλεισαν προληπτικά είναι οι Ουέστινστερ, Γουότερλου και οι πεζογέφυρες Χάνγκερντορφ και Γκόλντεν Τζούμπιλι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι γέφυρες άνοιξαν ξανά λίγη ώρα μετά.

Υπήρξαν καθυστερήσεις βόρεια και νότια του ποταμού ενώ διακόπηκαν και τα δρομολόγια των τρένων.

Southbank completely evacuated from the IMAX to St Thomas’. pic.twitter.com/rsBVNx2HyN

— liz foley (@LizFfoley) February 15, 2022