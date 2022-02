Γουέστ Χαμ: Πρόστιμο 250 χιλιάδων λιρών στον Ζούμα για την κακοποίηση της γάτας του

Σοκ έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το βίντεο που ήρθε στην δημοσιότητα, το οποίο απεικονίζει τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ Κερτ Ζούμα, να συμπεριφέρεται σαν… μπάλα στη γάτα του και να την κλωτσάει χωρίς δισταγμό, σε μια εμφανή απόδειξη κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Παρά το γεγονός πως ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός πήρε φανέλα βασικού στην χθεσινή αναμέτρηση της Γούεστ Χαμ με την Γουότφορντ τελικά δεν γλίτωσε την «καμπάνα».

Όπως έγινε γνωστό, το Λονδρέζικο κλαμπ επέβαλε πρόστιμο ύψους 250.000 λιρών στον 27χρονο στόπερ, ποσό το οποίο θα δωριστεί σε οργανώσεις που προασπίζονται τα δικαιώματα των ζώων.

Όσον αφορά τη γάτα του Ζουμά, το RSPCA (ίδρυμα στην Αγγλία που προάγει την καλή διαβίωση των ζώων) επενέβη και πήρε το άτυχο κατοικίδιο από τα χέρια του ποδοσφαιριστή της Γουέστ Χαμ, εξασφαλίζοντας του έτσι ένα καλύτερο περιβάλλον.

BREAKING: West Ham confirmed Kurt Zouma fined «the maximum amount possible» and the money donated to animal charities. That is two weeks’ wages – understood to be £250,000

